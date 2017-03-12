Внуку Аллы Пугачевой Никие Преснякову 25 лет. Он уже несколько лет живет в одном из особняков Примадоны. 8 марта он отметил день рождения своей девушки, Алёны Красновой. Ей исполнилось 20 лет.

На празднике Никита сделал особенный подарок возлюбленной. Он подарил ей кольцо. Однако подробности он пока не рассказал. Музыкант пообещал, что покажет все подробно в своем новом видеоблоге.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)Мар 11 2017 в 5:11 PST

«Скоро мой первый эпизод влога, а во втором выпуске случился один из самых важных моментов в моей жизни», — написал Никита в Instagram и поставил смайлик в виде кольца с бриллиантом.

Никита уже давно хочет создать семью. В 2013 году он сделал предложение своей бывшей девушке Аиде Калиевой, однако свадьба не состоялась и пара распалась.

Напомним, что родителями Никиты являются певец Владимир Пресняков-младший и певица и актриса Кристина Орбакайте. Никита также занимается музыкой.

Больше фотографий Никиты и его невесты смотрите на сайте WMJ.ru.

Фото: instagram.com