Наталья Водянова от души повеселилась на вечеринке в честь своего дня рождения, которую для нее устроил гражданский супруг Антуан Арно. В Париж со всех концов света приехали важные для именниницы гости. Почти все были в красном – в честь благотворительного фонда Натальи «Обнаженные сердца». О том, какой прекрасный сюрприз ей сделал любимый мужчина, Водянова рассказала на своей странице в Instagram:

«Антуан сделал мне сюрприз, собрав самых близких друзей со всех концов света. Спасибо всем, тем, кто помогал ему в подготовке этого незабываемого для меня вечера и прежде всего команде @nakedheartfoundation. Меня предупредили надеть что-то красное. <…> Мой ангел, моя любовь, мой малыш, мой герой, мое отражение, мой самый большой защитник, самый сексуальный и горячий мужчина в мире, спасибо тебе, что собрал вместе почти всех моих любимых и дорогих людей. Я была так счастлива беззаботно танцевать с друзьями. Мне повезло, что у меня есть твоя любовь и наша прекрасная семья».

Фото: globallookpress.com, Instagram