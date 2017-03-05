Наталья Водянова от души повеселилась на вечеринке в честь своего дня рождения, которую для нее устроил гражданский супруг Антуан Арно. В Париж со всех концов света приехали важные для именниницы гости. Почти все были в красном – в честь благотворительного фонда Натальи «Обнаженные сердца». О том, какой прекрасный сюрприз ей сделал любимый мужчина, Водянова рассказала на своей странице в Instagram:
«Антуан сделал мне сюрприз, собрав самых близких друзей со всех концов света. Спасибо всем, тем, кто помогал ему в подготовке этого незабываемого для меня вечера и прежде всего команде @nakedheartfoundation. Меня предупредили надеть что-то красное. <…> Мой ангел, моя любовь, мой малыш, мой герой, мое отражение, мой самый большой защитник, самый сексуальный и горячий мужчина в мире, спасибо тебе, что собрал вместе почти всех моих любимых и дорогих людей. Я была так счастлива беззаботно танцевать с друзьями. Мне повезло, что у меня есть твоя любовь и наша прекрасная семья».
@antoinearnault my angel, my love, my baby, my hero, my mirror, my biggest supporter, my happiness, the sexiest and hottest man alive, thank you for bringing together all (almost) my loved and cherished people in one room last night. I was so happy to dance care free with my friends. So lucky to have your love and our beautiful family @alexandrevauthier
Фото: globallookpress.com, Instagram