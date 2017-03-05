Ксения Собчак известна тем, что любит светские мероприятия и всевозможные вечеринки. Кажется, не проходит ни одного выходного, чтобы Ксения провела его дома. Даже рождение сына Платона не остановило светскую львицу.

Только что Ксения выложила видео с очередного праздника. На этот раз телеведущая побывала на дне рождения подруги Натальи Водяновой. Она танцевала в красном платье-рубашке с большим V-образным вырезом. От такого бурного танца лямка платья спала с плеча и оголила всю спину звезды.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Мар 5 2017 в 12:17 PST

Поклонникам понравился танец Собчак. «Ксюша зажигает», «Шикарно двигаетесь», «Ксения вы танцуете от души, видно что здесь вы настоящая», — пишут ей в комментариях.

Фото: instagram.com