Ирина Шейк и Брэдли Купер

В марте у Ирины Шейк и Брэдли Купера, познакомившихся на вечеринке у общих друзей, родилась дочь Леа. С голливудским актером уроженка Еманжелинска Ирина Шайхлисламова встречается около двух лет. По словам знакомых пары, между влюбленными буквально летают искры, а сами они не могут друг от друга оторваться — судя по фотографиям папарацци, охотно верим. Сообщения о помолвке Шейк и Купера и о подготовке к свадьбе не раз появлялись в СМИ, но пока они официально так и не стали мужем и женой.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа Escape. История о том, как Энрике отказался целовать Аню (хотя режиссер настаивал) из-за воспаления на губе у теннисистки, уже стала легендой. В итоге певец все-таки поцеловал белокурую русскую красавицу и пропал на долгие годы. Вместе они уже более 16 лет — и все это время продолжают отвечать на вопросы журналистов о том, когда же свадьба и планируют ли они детей. Иглесиас честно признался, что пока не готов, а Курникова на любимого не давит. Судя по интервью и фотографиям ребят в соцсетях и таблоидах, они отлично чувствуют себя в компании друг друга и своих любимых собак.

Наталья Водянова и Антуан Арно

В лице Натальи Водяновой наследник многомиллиардного состояния Антуан Арно нашел идеальную спутницу жизни. Русская модель повидала многое в жизни, знает цену деньгам, не теряет голову от роскоши, спокойно относится к моде и вещам (Антуан, между прочим, сын президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно). Да и вообще Наталья просто умница и красавица. Прошлым летом у Водяновой и Арно родился младший сын Роман, в мае старшему Максиму исполнилось три года. Модель уверяет, что у нее абсолютно счастливая семья, а на вопросы о свадьбе отвечает так: «Зачем что-то менять, если и так все прекрасно?».

Анастасия Макаренко и Микки Рурк

Микки Рурк давно уже не тот, что во времена фильма «9 1/2 недель». Актера потрепали не только годы и вредные привычки, но и боксерские бои, после которых ему пришлось сделать несколько пластических операций. Все это не смущает его девушку, русскую модель, длинноногую блондинку Анастасию Макаренко. Пока Настя не появилась в жизни голливудского актера, его видели разве что в компании любимых маленьких собачек. Правда, несколько месяцев назад таблоиды сообщили о том, что Рурк расстался с Макаренко и закрутил роман с очередной русской красоткой — танцовщицей одного из московских ночных клубов Ириной Коряковцевой.

Лара Лието и Эдриан Броуди

Вот уж между кем точно тает лед, так это между Эдрианом Броуди и Ларой Лието. На красных дорожках и вдали от светского общества Эдриан просто не может оторваться от Лары! C длинноволосой хрупкой красавицей актер в отношениях уже пять лет. Лариса Тяка (настоящее имя Лары) наполовину осетинка, родилась в Москве, живет в Монако, работает моделью и может похвастаться не только красотой: готовит Броуди борщи, от души веселится с многочисленными друзьями и семьей в Грузии и вообще она душа компании, хозяйка и девушка-мечта.

Оксана Григорьева и Мэл Гибсон

Пианистка Оксана Григорьева из Саранска впервые появилась с Мэлом Гибсоном на премьере фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2009 году — буквально спустя несколько дней после того, как жена актера Робин Мур подала на развод после 30 лет брака. Через несколько месяцев у пары родилась дочь Люсия, а вскоре они решили расстаться. Григорьева подала на Гибсона в суд и обвинила его в моральном и физическом насилии. Череда судебных исков и раздел имущества Мэла не сломили. Сейчас актер счастлив с 26-летней писательницей Розалиндой Росс, которая в январе родила ему сына Ларса.

Катя Елизарова и Бенедикт Камбербэтч

Модель и участница нашумевшего телешоу Meet the Russians Катя Елизарова встречалась с Бенедиктом Камбербэтчем несколько месяцев. Все это время они скрывали роман от широкой общественности, но папарацци удалось сделать несколько совместных фотографий влюбленных, судя по которым отношения вышли за рамки приятельских. Камбербэтч ни разу не появился в свете с Елизаровой, а теперь с удовольствием позирует светским фотографам на красных дорожках вместе с супругой Софи Хантер.

Валери Кауфман и Джаред Лето

Джареду Лето недавно исполнилось 45 лет, но связывать себя узами брака он не спешит. Очередной девушкой, попавшей в сети нестареющего и совершенно не меняющегося с годами актера, стала русская модель Валери Кауфман. Валери родилась в Москве, входит в сотню лучших моделей мира, мечтает стать актрисой, а еще она младше Джареда на 23 года. Правда, Джареда и Валери, о романе которых стало известно пару лет назад, давно не видели вместе, так что Лето, судя по всему, снова свободен.

Дина Корзун и Луи Франк

Пожалуй, самая романтичная история в нашем списке. Бельгийский музыкант, фронтмен группы Esthetic Education, режиссер, актер, сценарист и обладатель множества других талантов Луи Франк увидел Дину Корзун в МХАТе в далеком 1995 году, потом уехал работать в Канаду, но забыть русскую актрису не смог. Дина и Луи договаривались о встречах в разных городах мира и в итоге устроили импровизированную свадьбу, где священником и одновременно свидетелем выступил их общий знакомый. В вечной любви друг к другу они поклялись во время пьесы «Ромео и Джульетта». В 2001 году Корзун и Франк официально поженились в Женеве, жили в Москве и Киеве, но в итоге переехали в Лондон.

Фото: Global Look Press, Getty, Instagram