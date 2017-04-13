Звезда «Универа», а с недавних пор и певица, любит провоцировать подписчиков, экспериментируя с образами и громко высказываясь. Именно поэтому у артистки появились как фанаты, так и лютые ненавистники. Однако негативная критика со стороны последних Настасью не волнует, она продолжает эпатировать народ.

Несмотря на то, что Самбурская личность публичная и популярная, подробности своей личной жизни она предпочитает держать в секрете. Но отношения с певцом Александром Ивановым все же предала огласке. Их роман активно обсуждали, а поклонники актрисы до последнего верили, что молодые люди вместе.

Однако, как сообщает WMJ.ru, на днях Самбурская напомнила фанатам о своей личной жизни, опубликовав фото со своим, как оказалось, уже экс-возлюбленным.

«Спрашиваю, Саш, когда мы с тобой расстались, сколько прошло? Он говорит, ты меня бросала, ты и считай», — подписала снимок артистка.

И спустя пару часов, применив все навыки работы в фотошопе, выложила в Instagram фото со своим «любимым». Им оказался как голливудский актер Том Харди.

«Вот мы и встретились, любимый».

«Богиня фотошопа», «Лоб немного расплылся, и щека на ухо залезла! А в целом почти фотошоп-профи», «Прикольно))) очень качественный фотошоп)))», «Мастер фотошопа)))», — оценили поклонники способности певицы.

Фото: Instagram