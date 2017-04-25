38-летняя Елена Летучая — требовательная натура, ведь не зря она главный «Ревизорро» страны. Ведущая спонтанно ворвалась на российские телеэкраны, разоблачая недобросовестных владельцев ресторанов и гостиниц, за что и получила признание миллионов зрителей.

Казалось бы, такой женщине найти ровню среди противоположного пола нелегко, впрочем, Летучей это удалось. В 2015 году Лена познакомилась с бизнесменом Юрием Анашенковым. Спустя год, на греческом острове Санторини, пара узаконила свои отношения. С тех пор муж ведущей появляется не только на фото в ее блоге, но и сопровождает супругу практически на всех светских мероприятиях.

Сегодня же Юрий отмечает юбилей — ему исполнилось 40 лет. Первой, конечно же, бизнесмена поздравила любимая жена, выложив на своей странице в Instagram нежный снимок, который был сделан в день их свадьбы, и отправила любовное послание мужу.

«Моя любовь, этот день только твой. С днём рождения! #всеостальноенаухолично», — подписала Лена.

«Какое фото.. Какая искренность…», «От души, с днём рождения!», «Леночка @elenapegas поздравляю твоего мужа с днём рождения, желаю ему здоровья,здоровья семье,успехов в карьере», «Фото пронизано любовью и нежностью..Берегите друг друга и пусть вас ничто не омрачает. Счастья и успехов во всем.», «Ленуська поздравляем Вас.....он так тебя любит, он так на тебя смотрит,так может смотреть только любящий и обожающий свою женщину мужчина..», — поспешили присоединиться к поздравлениям поклонники Летучей.

Фото: instagram