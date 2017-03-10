Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, то расстовавшиеся, то объявлявшие о помолвке, с недавних пор снова вместе. В СМИ регулярно появляются сообщения о скорой свадьбе ребят, хотя сами они предпочитают не распространяться о своих планах на будущую совместную жизнь.

I'm so happy...you are happy @mileycyrus. Публикация от Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) Мар 9 2017 в 5:05 PST

Взорвать интернет удалось папе Майли, музыканту Билли Рэю Сайрусу. Певец опубликовал в Instagram фото дочери в белом платье, которое подписал так: «Я так счастлив... Ты счастлива». Подписчики активно поздравляют Майли и Лиама и радуются их свадьбе. Правда, пока неизвестно, действительно ли они поженились.

Фото: Eastnews, Global Look Press, Instagram