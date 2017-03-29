Сомнений в том, что Леди Гага встречается со своим агентом, не осталось. В феврале появились слухи о ее романтических отношениях с Кристианом Карино, которые она предпочла не комментировать. На этот раз папарацци удалось сфотографировать пару во время торжества по случаю 31-летия певицы.'

Леди Гага и Кристиан Карино направлялись в один из ресторанов Лос-Анджелеса, держась за руки. На певице было черное кружевное платье и чокер из сверкающих камней. В руке Карино нес пакет из ювелирного магазина Tiffany & Co, в котором скорее всего был подарок для именинницы.

Напомним, прошлым летом Леди Гага разорвала помолвку с актером Тейлором Кинни. С тех пор регулярно появляются слухи о том, что они все еще любят друг друга и, возможно, будут вместе.

Фото: Getty, Instagram, Global Look Press