Она умеет носить огромные платформы и платья из мяса. Она с легкостью перевоплощается в Майкла Джексона и Лайзу Минелли. Ей не слабо выступить с группой Metallica.

Она — Леди Гага, и сегодня она празднует 31-й день рождения.

Гага не стесняется своего неидеального тела и не спешит ложиться под нож пластического хирурга. Она не грустит, теряя людей, но признается, что страдает от клинической депрессии. После расставания с актером Тейлором Кинни после пяти лет отношений Гага стала выглядеть еще ярче. Однако певица умеет быть и вполне обыкновенной, хотя лишь она знает, какая она — настоящая.

Мы воспользовались сайтом in20years.com, чтобы попытаться представить, как звезда будет выглядеть 20 лет спустя.

Кажется, немного похожа на Кейт Уинслет. А как считаете вы?

Фото: instagram.com