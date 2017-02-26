Замужняя женщина и молодая мама Ксения Собчак явно не ожидала такого поворота. На обычной пресс-конференции один из журналистов встал, и вместо того, чтобы задать вопрос, внезапно признался в любви телеведущей, сообщает НТВ.

«Лет 10 уже вы мне безумно нравитесь, не то что нравитесь — я вас люблю, как мужчина женщину. Что мне с этим делать?» — ошарашил Ксению журналист.

Кадр из передачи "Ты не поверишь"

Собчак даже не сразу нашла, что ответить. И хотя ее глаза были спрятаны за большими черными очками, было видно, что слова ее смутили: ее выдали щеки. На них появился румянец — журналист сумел вогнать эпатажную ведущую в краску!

«Слушайте, тогда поменяйте тактику, потому что из всех журналистов я вас побаиваюсь больше всего, вы всегда за мной бежите с каверзными вопросами, но с другой стороны, я вас всегда запоминаю. А сейчас начинаю смущаться, мне так давно никто кроме мужа не признавался в любви» — ответила Собчак.

Потом, чтобы сменить тему, Ксения сказала, что когда-то давно, в молодости, ей признавался в любви Григорий Лепс. А вообще она уверена: Максим Виторган не одобрит такого признания, он очень ревнив. Пока муж телеведущей никак не отреагировал на заявления незнакомого мужчины про Ксению Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 24 2017 в 11:44 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com