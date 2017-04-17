Недавно стало известно, что Ким и Канье больше не смогут иметь детей, а единственный выход для них - суррогатное материнство. Казалось, мать двоих малышей безутешна и подавлена. Однако по Ким такое точно не скажешь. Вчера 36-летняя звезда реалити-шоу решила порадовать своих многомиллионных поклонников семейной фотографией с мужем - Канье Уэстом и двумя детьми: дочкой Норт и сыном Сейнт.

«Пасха 2017», - подписала снимок Ким.

Праздничное фото было сделано в честь Пасхи, поэтому и одета звездная семья была соответствующе. Так, Ким выбрала облегающее платье нюдового цвета и босоножки в тон, Канье надел черную джинсовку поверх белой рубашки, Норт была в белом платьице и Сейнт в рубашке такого же цвета, как у сестры.

На праздновании Пасхи присуствовала вся семья Дженнер - Кардашьян, а также их звездные друзья - Крисси Тейген и Джон Ледженд с дочкой. Последний, вместе с Канье Уэстом решили повеселить детей и нарядились в костюмы пасхальных зайцев. Кроме того, праздник не обошелся без, традиционного в Америке, поиска яиц, а напоследок вся семья посетила контактный зоопарк.



Фото: Instagram, Global Look Press