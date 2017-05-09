Накануне, 9 мая, актер Федор Бондарчук отметил свое 50-летие. В этот день близкие, друзья и коллеги по цеху от всей души поздравили режиссера с юбилеем. Но самым неожиданным для поклонников звездной пары, и вероятно, самым приятным для самого Федора стало послание от его возлюбленной Паулины Андреевой. С учетом того, что пара старается не впускать посторонних в свою личную жизнь, артистка все же опубликовала редкое фото с Бондарчуком, подписав: «HB FB».

HB FB Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_page) Май 9 2017 в 9:21 PDT

Более неформального фото Паулины и Федора встретить трудно, поэтому подписчики остались в восторге от романтического снимка и присоединились к поздравлениям, пожелав им счастья.

«С днём рождения Фёдора!! Вы супер актриса и прекрасная пара!! Счастья вам!!», «Счастья вам!!», «Вы супер пара , как хочется верить что чудеса все таки встречаются !», «Такие счастливые .... удачи вам! Храни Вас Бог!», «Паулиночка! Вы очень красивая и талантливая! Пожалуйста, выкладывайте больше публикаций для своих поклонников.».

Напомним, что Бондарчук и Андреева официально заявили о своих отношениях в прошлом году, появившись на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» вместе. Спустя некоторое время стало известно, что режиссер сделал предложение новой спутнице и активно готовится к свадьбе. А около месяца назад влюбленные дали первое совместное интервью и приняли участие в роскошной фотосессии.

Фото: global look press.com, east news.ru, instagram.com