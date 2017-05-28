27 мая на ТНТ вышел предпоследний выпуск шоу «Холостяк», в котором стали известны имена двух финалисток. Актер Илья Глинников, за чье сердце борются девушки, представил четверых полуфиналисток своей семье. Для этого участницы проекта вместе с молодым человеком отправились на его родину — в Грузию. Родные актера с порога «приняли» Тамову, назвали «нашей девочкой». Родственников Глинникова восхитило ее воспитание и уважение к старшим.

Ужин с Екатериной Никулиной прошел в более холодном тоне. Родным Ильи не понравилось то, что девушка работает в модельном бизнесе и планирует сниматься в кино. Возможно, что ее чувства к актеру также наиграны.

Леся Рябцева показалась семье Глинникова просто хорошей подругой. В общении с ней никто не увидел романтических чувств к молодому человеку. А Снежана Самохина сама призналась, что готова остаться просто другом.

Таким образом, в финал шоу прошли Мадина Тамова и Екатерина Никулина. Уже в следующей серии станет известно, с кем дальше продолжит строить отношения Илья Глинников.

Фото: кадры из передачи, instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru