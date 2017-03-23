Сегодня популярный актер Илья Глинников озадачил подписчиков в Instagram новым снимком, на котором он запечатлен на инвалидном кресле. «Обзавелся новыми колесами. Уеду в отпуск», — написал он.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st)Мар 23 2017 в 10:39 PDT

Что случилось — он не уточнил, возможность комментирования ограничил, поэтому у поклонниц нет возможности выразить свои эмоции. Комментарий намекает на то, что с мужчиной произошел несчастный случай и теперь ему предстоит отпуск в виде больничного.

Однако можно предположить, что это — всего лишь роль. 9 марта вышел фильм «Любовь с ограничениями» с его участием, который рассказывает о жизни инвалидов в мегаполисе. Актер мог одолжить коляску у коллег для эффектного снимка.

В любом случае желаем звезде сериала «Интерны» крепкого здоровья.

Напомним, что в этом году Илья принял участие в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк», в котором более двух десятков девушек борются за сердце известного человека.

Фото: instagram.com