В эту субботу состоится финал шоу «Холостяк» на ТНТ, главным героем которого стал актер Илья Глинников, звезда сериала «Интерны». Но уже сегодня молодой мужчина сообщил, что он встретил свою вторую половинку. Эти чувства самые настоящие — уверен он. «У меня были сомнения. Целую ночь я провел в храме, молился и сделал выбор сердцем», — цитирует его «Теленеделя».

За сердце «Холостяка» борются блондинка и брюнетка — Екатерина Никулина и Мадина Тамова.

Публикация от Телеканал ТНТ (@tnt_online)Май 29 2017 в 6:23 PDT

Окончательный выбор Илья сделает на территории своей малой родины — в Грузии. Съемки заключительной серии проходили в расположенной на территории исторической области Месхетия крепости Рабат.

Глинников уже рассказал о своей избраннице: «Она покорила меня своей глубиной. Она инопланетянка, она с Луны, она — галактика. А знаете, песчинки могут лежать рядом, а галактики находятся на таком огромном расстоянии друг от друга, что человеческому мозгу не понять, потому что при их соприкосновении происходит ядерный взрыв. И мы шли навстречу, шли через тернии, и потом это случилось. Как Тунгусский метеорит — просто накрыло. Как будто на нас тазик сверху надели и молотом Тора по нему ударили, и все зазвенело вокруг».

Девушка, которой Илья предложит руку и сердце — искренняя, бескорыстная, красивая и очень благородная.

Фото: starface.ru