В последнее время западные СМИ все чаще сообщают о скором разводе 48-летнего актера Хью Джекмана с его 61-летней супругой Деборрой-Ли Фернесс. Сегодня мужчина поздравил свою жену с 21-й годовщиной семейной жизни.

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)Апр 11 2017 в 5:11 PDT

«Посвящаю любви моей жизни. 21 восхитительный год. Люблю тебя всем моим сердцем», — написал он в своем блоге.

За все это время пара пережила многое. Именно Деборра обнаружила рак у мужа, она поддерживала его в борьбе. Хью, в свою очередь, поддерживал любимую, когда у нее случались один выкидыш за другим. Позже, в 2000 году, они усыновили новорожденного Оскара Максимилиана, в 2005 году в семье появилась приемная дочь Ава Элиот. Хью не раз называл жену лучшей мамой на свете.

Оба стараются как можно чаще проводить время вместе, и в эти моменты видно, что они сумели пронести чувства через все эти годы.

Хью и Деборра познакомились на съемках сериала «Коррелли» в 1995 году. Для того, чтобы решиться заговорить с избранницей, влюбленному и очень скромному актеру пришлось устроить вечеринку для всех, кто участвовал в творческом процессе в тот день.

Фото: globallookpress.com, instagram.com