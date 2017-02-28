Брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс считают одним из самых крепких в Голливуде. Супруге актер обязан не только успешной карьерой (она выступает в качестве его продюсера), но и жизнью: именно она обнаружила рак кожи, с которым мужчина борется и по сей день. Несмотря на разницу в возрасте, они прожили вместе 20 лет. Сегодня российские СМИ сообщили о скором разводе пары.

Один из австралийских таблоидов (родина Хью - Австралия) Woman's Day процитировал слова инсайдеров о том, что в отношениях супругов давно все не так гладко, как кажется. Джекман, в силу кризиса средних лет, много времени проводит со своими молодыми коллегами и путешествует по миру, Деборра же скучает дома в одиночестве, мучаясь от ревности. Сейчас, например, актер находится в Тайбэе, столице Тайваня. Там он пробует блюда и напитки в местных барах.

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)Фев 27 2017 в 7:34 PST

Впрочем, эти слухи опроверг сам же артист еще вчера днем. «Эта история на 100% — ложь», — гласит официальное сообщение.

Пара зарегистрировала свои отношения в 1996 году в Мельбурне. Они впервые встретились на съемках австралийского телешоу Correlli годом ранее. У них двое приемных детей — Ава и Оскар.

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk, instagram.com