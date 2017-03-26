Футболист больше не скрывает отношения со второй вице-мисс Россия

Дмитрий Тарасов впервые опубликовал в Insgtagram фотографию, на которой позирует вместе с Анастасией Костенко. Ребята, слухи о романе которых недавно подтвердились, прогулялись в выходные по Москве в компании друзей, в числе которых был сводный брат Тарасова, певец T-Killah.

Погуляли по Москве #друзья#москва#выходной Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Мар 26 2017 в 6:51 PDT

В комментариях подписчики начали спорить друг с другом и обвинять футболиста в измене экс-супруге, телеведущей Ольге Бузовой. Одна из подписчиц спортсмена предположила, что следующей его избраннице будет не больше 16 лет, другие начали уверять, что ради Тарасова Костенко бросила жениха.

Фото: Instagram