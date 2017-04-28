Мир восхищается детьми топ-модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера — Кайей и Пресли. Оба отпрыска уже снимались в рекламе и совершенно очевидно, что они далеко пойдут. В этом заслуга не только Синди. Ее супруг в молодости был настоящим красавцем, и фотография, которой поделилась сегодня его жена, это подтверждает.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)Апр 27 2017 в 10:00 PDT

Рэнди Гербер известен как предприниматель и друг Джорджа Клуни, с которым вместе ведет алкогольный бизнес. Но несколько десятилетий назад Рэнди снимался в спортивных фотосессиях, передает сайт WMJ.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)Апр 27 2017 в 3:22 PDT

Впрочем, муж Синди и сейчас отличается красотой и статью.

А вам нравятся мужчины такого типа?

Фото: globallookpress.com, instagram.com