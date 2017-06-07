Герои шоу «Холостяк» рассказали о планах на будущее и том, что им пришлось пережить ради любви

3 июня зрители телеканала «ТНТ» узнали, что победительницей пятого сезона шоу «Холостяк» и избранницей актера Ильи Глинникова стала 22-летняя модель Екатерина Никулина. Сегодня пара откровенно рассказала о своих планах и о том, что им обоим пришлось выдержать ради любви. «Когда я пришел домой к Кате, то понял, что, пойдя на проект, она попала в кромешный ад», — признался Илья.

«Я пришла на кастинг случайно. И самым сложным для меня было находиться на одной территории с 25 конкурентками, которые стремятся привлечь внимание мужчины, хотя он им может и не нравиться», — призналась она редактору «Антенны». С девушками, особенно взрослыми, Кате всегда было тяжело, поэтому большую часть времени она проводила одна, и лишь в конце подружилась с Лесей Рябцевой.

Домашняя по складу («Катя – девушка старых традиций, давным-давно таких не видел», — говорит Илья), она сильно скучала по родным: «По условиям шоу домой разрешалось звонить раз в неделю, и это не всегда получалось из-за съемок. Было тяжело без общения с родными. И мысли покинуть проект возникали. Единственной причиной, почему осталась, был Илья».

Она ревновала, беспокоилась, что ее чувства не взаимны, ведь Глинников часто испытывал ее. Даже предложение руки и сердца мужчина построил так, чтобы она до последнего момента не догадывалась о том, что станет его невестой. «Я построил обращение к Кате таким образом, что изначально это выглядело так, будто я говорю ей «нет»! Перевернул все с ног на голову», — комментирует актер. Но все испытания красавица выдержала.

Отдельное испытание ждало пару после окончания проекта. «Когда для зрителей проект только начался, для нас он уже закончился. Это был колоссальный стресс. У меня не обошлось без нервных срывов», — призналась невеста.

Илья выразил желание связать судьбы в храме, и Катя поддержала его. «Я тоже хочу, чтобы в первую очередь состоялось венчание, потому что верю в Бога», — призналась она.

Фото: instagram.com, кадры из эфира