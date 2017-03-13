В конце января в СМИ появилась новость о том, что дочь известной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк тайно сыграла свадьбу со своим возлюбленным, сыном миллионера Бислана Абдулмуслимова. Сама Анна Заворотнюк данные слухи никак не комментировала, но нарушить молчание, приоткрыв завесу тайны решила звездная мама.

В эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ Анастасия Заворотнюк сообщила, что новости о тайной свадьбе ее дочери не более, чем сплетни желтой прессы, сообщает «Летидор». По словам телеведущей, ее дочь полностью погружена в учебу:

«В университете она сдала математику на 100 баллов из 100. Можете себе представить! Не знаю, гений или не гений, но так у нее получилось. Она очень серьезно учится на продюсерском факультете».

Фото: Instagram