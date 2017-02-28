Недавно в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Костенко в 15 лет родила дочь, которую оставила на воспитание своей матери. Якобы девушке было не до ребенка, когда она уезжала из родного Сальска покорять Москву. Сама Анастасия в шоке от подобных слухов, которые ее очень расстраивают.

«Очень неприятно, что мне такое приписывают. У нас очень порядочная семья. Мама точно не стала бы воспитывать мою дочь, я бы сама такого не позволила. Я пока к вопросу детей серьезно не подошла. У мамы один мужчина, они вместе уже более 13 лет и все дети (Дарина, которой 5 марта исполнится четыре года, восьмилетний Виктор и 12-летняя Диана) от моего отчима Сергея Щербакова. Мой родной отец Ярослав Костенко – предприниматель, я у папы одна, он мне помогает, посвящен мне полностью. Все мои родные живут в Сальске Ростовской области. Я уехала из дома в 15 лет, поступила в хореографическое училище в Ставрополе. Я не могла никак родить и пойти в балет», — рассказала Костенко Woman's Day.

Напомним, Анастасия Костенко оказалась в центре внимания широкой общественности и СМИ после того, как стали появляться слухи о ее романе с футболистом Дмитрием Тарасовым. Последний в конце прошлого года развелся с телеведущей Ольгой Бузовой.

Фото: Instagram