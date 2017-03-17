Вторая вице-мисс Россия и участница конкурса красоты «Мисс Мира 2014», которой приписывают роман с футболистом Дмитрием Тарасовым, заявила, что готова стать матерью

Дмитрий Тарсов не скрывает, но открыто и не рассказывает о романе с Анастасией Костенко. Бывшая супруга футболиста Ольга Бузова, обвинившая его в измене, тем временем продолжает давать интервью о том, как тяжело пережила предательство.

Анастасия Костенко предпочитает держаться в стороне от споров и негатива. Разлучницей и роковой женщиной Настя себя не считает и уверяет, что превыше всего для нее семейные ценности.

«В первую очередь, это забота, ответственность за свой выбор и слова. Честность также играет первостепенную роль в жизни каждого из нас. В мужчине я ценю и готовность стать семьянином. Для меня мужчина — это противоположность женщины, а значит, сила, ум, твердый характер и доброта. Женщина же по своей природе хрупкая, мудрая, обладающая покладистым характером, настоящая хранительница очага», — рассказала она в интервью Woman.ru.

Также 22-летняя Костенко призналась, что готова стать матерью: «На мой взгляд, определенного возраста нет. Человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей, родить ребенка. Могу сказать, что я к этому уже готова».

Фото: Instagram, ВКонтакте