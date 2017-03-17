Новость о свадьбе сообщил избранник Аманды, 40-летний Томас Садоски. Он пришел на шоу The Late Late Show. Когда ведущий Джеймс Корден поздравил его с помолвкой с... «С женой», – коротко ответил Садоски.
Выяснилось, что влюбленные поженились 12 марта в деревне, вдали от городского шума и суеты, которые так досождают Аманде. «Мы просто сбежали ото всех из города, прихватив с собой священника, и произнесли клятвы в присутствии любимой собаки Аманды. Она человек, которого я уважаю, люблю и которым вохищаюсь больше всех в мире», — рассказал актер.
Сама Аманда Сейфрид за несколько часов до визита мужа на шоу опубликовала в Instagram его фото и пообещала, что «этот милый мужчина расскажет о милых собтиях».
Фото: Instagram, Getty, Global Look Press