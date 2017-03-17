Новость о свадьбе сообщил избранник Аманды, 40-летний Томас Садоски. Он пришел на шоу The Late Late Show. Когда ведущий Джеймс Корден поздравил его с помолвкой с... «С женой», – коротко ответил Садоски.

Выяснилось, что влюбленные поженились 12 марта в деревне, вдали от городского шума и суеты, которые так досождают Аманде. «Мы просто сбежали ото всех из города, прихватив с собой священника, и произнесли клятвы в присутствии любимой собаки Аманды. Она человек, которого я уважаю, люблю и которым вохищаюсь больше всех в мире», — рассказал актер.

Сама Аманда Сейфрид за несколько часов до визита мужа на шоу опубликовала в Instagram его фото и пообещала, что «этот милый мужчина расскажет о милых собтиях».

This nice man is going to be on @latelateshow tonight to talk about nice things! Публикация от Amanda Seyfried (@mingey) Мар 16 2017 в 8:06 PDT

Фото: Instagram, Getty, Global Look Press