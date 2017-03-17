Одна из легендарных моделей 90-х наконец ответила согласием на предложение руки и сердца от 40-летнего итальянского бизнесмена Грегорио Марсиая

После брака с барабанщиком гуппы Bon Jovi Тико Торресом в 1998 году Ева Герцигова заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Однако ее возлюбленный, красавец-мужчина бизнесмен Грегорио Марсиай не сдавался и упорно делал своенравной модели предложение, на которое она традиционно отвечала отказом.

«Я не поклонница брака. Отношения должны эволюционировать, а брак не дает любви становиться сильнее. Я очень независимая девочка и люблю тихое одиночество. Вообще я как кошка: люблю быть с кем-то, но иногда нуждаюсь в том, чтобы уйти, а потом вернуться», — заявила она в одном из интервью.

Спустя пятнадцать лет романа, родив Марсиаю троих сыновей, Герцигова наконец сдалась. Пара официально объявила о помолвке. Свадьба должна состоятся в Италии, где Ева и Грегорио живут с детьми, а также торжество пройдет и на родине модели в Чехии.

Фото: globallookpress.com