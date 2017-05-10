После того, как известная модель Алена Шишкова показала своим подписчикам фото с огромным букетом роз и снабдила этот пост коротким комментарием «интрига», в Сети начали появляться слухи о ее новом романе. Хейтеры осуждали ее за то, что вместо того, чтобы посвящать время своей маленькой дочери, она крутит один роман за другим, фанаты защищали — а что еще делать расставшейся с гражданским мужем 24-летней красавице?

Интрига была раскрыта после того, как модель опубликовала фотографии с симпатичным молодым человеком, а друзья пары подтвердили, что те встречаются.

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)Май 2 2017 в 10:14 PDT

Таинственный юноша — 19-летний Юрий Осипов, сын экс-президента Российской Академии Наук. «Да, они встречаются, и они счастливы. Когда начался их роман, рассказать не можем, но то, что это никакая не постановка, а настоящие чувства — стопроцентный факт», — цитирует инсайдера издание PeopleТalk. В Instagram Юры, кстати, также есть нежные снимки с Аленой.

Публикация от @y.y.o.777Май 4 2017 в 3:53 PDT

Напомним, что в 2013 году Алена Шишкова рассталась с популярным рэпером Тимати. Модель променяла крутого парня на скромного вратаря московского «Динамо» Антона Шунина. Позже в СМИ появились сообщения о ее романе с актером Андреем Чадовым.

У пары осталась дочь, Алиса Тимуровна Юнусова, которая сейчас проживает с бабушкой по отцовской линии.

Фото: instagram.com