Сегодня, 21 июня, телеведущая Анна Шульгина празднует свое 24-летие. Певица Валерия уже поздравила дочь, разместив ее портрет и трогательное обращение в своем блоге. «Птичка моя любимая, красотка, умница, веселушка! С Днем рождения! Какое счастье, что ты у меня есть, моя единственная доченька. Бесконечно радуюсь за тебя, горжусь тобой. Знаю, что у тебя сейчас новая, безумно интересная полоса в жизни. Получай удовольствие от творчества, будь здорова и по-женски счастлива. Люблю очень-очень», — написала она.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)Июн 20 2017 в 3:12 PDT

Поклонники певицы часто говорят ей о семейном сходстве и сильных генах. С помощью популярного приложения FaceApp мы попытались представить, какой Анна станет через 20 лет, и будет ли она похожа на маму.

Сама звездочка так далеко в будущее не заглядывает, однако благодаря частым съемкам и сменам имиджа, она уже имеет представление о том, какой станет через десять лет. «Почему-то на этой фотографии разглядела ту энергетику, которая к меня будет лет в 35. Женщина с мужским стержнем - то, какой я с детства мечтала быть», — поделилась она.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Июн 20 2017 в 8:54 PDT

Как считаете вы, похожи ли мама с дочкой?

Фото: instagram.com