Поклонники и супруг 48-летней певицы Валерии восхищены стройным телом звезды. «Это намек нам всем, что спорт и правильное питание, уважение к самому себе, к своему телу дает нереальные результаты. Лично я горжусь Валерией за пропаганду здорового образа жизни и тем что является для многих примерном для подражания», — писал Иосиф Пригожин под спортивной фотографией жены.

Сама Валерия тоже не прочь продемонстрировать свои формы:

Публикация от VALERIYA (@valeriya)Фев 20 2017 в 1:23 PST

«Хорошей вам рабочей недели, друзья! Скажите, а вашей жизни есть место фитнесу? Поделитесь, кто чем увлекается. Если не занимаетесь, тоже пишите», — обращается она к фанатам со страниц своего блога.

Снимок, который опубликовала сегодня в своем блоге ее дочь Анна Шульгина, доказывает: девушка тоже дружна со спортом. На сексуальной фотографии она предстала в таких же шортах, как мама, и продемонстрировала не менее соблазнительные формы:

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Фев 20 2017 в 8:42 PST

Несколькими днями ранее она показывала съемочный процесс, который доказывает: то, что на фото — не фотошоп.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)Фев 2 2017 в 5:19 PST

Фото: instagram.com