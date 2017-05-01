На прошлой неделе в Москве прошел детский фестиваль художественной гимнастики «Алина», организатором которого ежегодно выступает сама Алина Кабаева. В этот раз спортсменке удалось не только с успехом провести масштабное мероприятие, но и продемонстрировать яркие наряды (только вспомните те блестящие джинсы и черное полупрозрачное платье), а также стройное и подтянутое тело. В разговоре с журналом «СтарХит» бывшая гимнастка рассказала, что позволяет ей быть в прекрасной форме, с учетом того, что она уже давно ушла из спорта.

«Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру. Я против диет, но за разгрузочные дни», - поделилась Кабаева.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 1 2017 в 12:56 PDT

То, что Алина активно участвует в тренировках девочек и старается помочь каждой выполнить сложные элементы, заметили многие гости фестиваля. Как писала в своем блоге одна из благодарных мам: «Она не проигнорировала ни одну малышку, смотрящую на нее своими глазами надежды! В конце сьемок, когда режиссер сказал "все свободны" она сказала "подождите" и поблагодарила всех деток! Пожелала всем удачи!». И даже несмотря на то, что подготовка к фестивалю была долгой и очень трудной, а иногда и вовсе доходило до бессонных ночей, экс-гимнастка довольна результатом. По словам Кабаевой она любит свою работу и это одно из составляющих, что делает ее счастливой.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 1 2017 в 2:33 PDT

«У меня нет никаких особых рецептов. Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было. Стараюсь хорошо выполнять дело, за которое берусь, и помогать там, где могу помочь. Люблю свою работу и не даю обещаний, которые не смогу выполнить», - заключила Алина.

Фото: instagram.com