В последнее время СМИ обсуждают разлад в семье 29-летней певицы Виктории Дайнеко. Знаменитость сильно поссорилась с 23-летним музыкантом Дмитрием Клейманом, поговаривают, что это случилось из-за его измен и ее ревности. Также прессе стало известно, что звезда запрещает свекрови общаться с их дочерью. Сама артистка старается не обсуждать личную жизнь с прессой и поклонниками, но в последнее время в ее блоге значительно возрос градус сексуальности.

Певица уже публиковала кадры из фотосъемки в стиле садо-мазо, сегодня же предстала перед подписчиками топлес. «Gonna wear that dress you like, skin-tight Do my hair up real, real nice And syncopate my skin to your heart beating 'Cause I just wanna look good for you, good for you Baby let me be good to you, good to you (c)», — процитировала она песню Селены Гомес.

«Ты красотка», «Секси бомба», «Вика, да ты толком сама не осознаешь, насколько хороша», — восхищаются фанаты.

Однако этим снимкам было не суждено долго находиться на странице Виктории — после нескольких цитирований в СМИ, певица их удалила. Остался лишь один, который успели сохранить сотрудники журнала «СтарХит».

Возможно, этими снимками артистка пытается привлечь к себе внимание супруга, предполагает журнал. Ранее он признавался «СтарХиту», что первый шаг к примирению делать не намерен. «Мы не развелись как бы, но бывает все. Я не знаю, что это. Пускай, как Вика думает, так и говорит. Она вам правду скажет. Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что она что-то предпримет», — говорил он.

Несколько минут назад, после удаления фотографий, Виктория призналась, что происходит с ней сегодня. Она назвала это «годовщиной глупости»:

Фото: instagram.com