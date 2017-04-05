Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых предстала в черном платье с глубоким вырезом, продемонстрировав шикарную грудь. В таком смелом образе Тина появилась на официальном мероприятии, где рассказывала о текущих проектах и премьерах на телеканале «Матч ТВ».

«Вчера была у Национального сейлера и выступала перед теми, кто нас продаёт. Рассказывала о том, что спорт в 21-ом веке - единственное зрелище, которое невозможно смотреть в отложенном просмотре. Спорт хочется смотреть здесь и сейчас, а значит, на #МатчТВ). Рассказала про наши текущие проекты и про будущие премьеры. Мне кажется, удалось увлечь и заинтриговать», — подписала снимки журналистка.

Увлечь и заинтриговать подписчиков Канделаки все-таки удалось. Фолловеры подметили, что с таким декольте ее никто не слушал, а некоторые попросили не провоцировать их с утра пораньше.

«Тина, не провоцируйет с утра пораньше!))», «Да уж)) совершенно без разницы что вы там излагаете и излагаете ли вообще когда есть на что посмотреть))» , «Шикарная начальница ! С радостью всегда на собрание ходил бы !!!!», «Красивая молодая сексуальная», «Внимательно слушали ваши груди», — написали поклонники.

Фото: Instagram