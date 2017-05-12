В свои 39 лет Екатерина Климова успевает не только строить успешную актерскую карьеру, но и воспитывать четверых детей. Съемки в кино и забота о наследниках не мешает артистке следить за своей фигурой. Екатерина не раз рассказывала, что за прекрасную форму отвечает не только генетика, но и правильное питание, а также активное занятие спортом.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 12 2017 в 3:28 PDT

Все это в целом позволяет Климовой без стеснения носить подчеркивающие фигуру наряды и мини-бикини. Так, накануне актриса опубликовала в своем блоге очень сексуальное фото топлес, чем взбудоражила поклонников.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 31 2017 в 9:53 PDT

«Катенька, я восхищаюсь Вами, Вашей красотой», «Вы Богиня,восхищаюсь», «Ух, какая сексуальная!», «Такая страстная...», «Четырёхлетний сынишка, увидев в ленте фото Кати, сказал: "Какая красивая девушка!" Устами младенца», - написали восхищенные поклонники.

Фото: instagram.com