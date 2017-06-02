После выхода фильма «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер стала невероятно популярной. Женственная фигура, пышные формы и пухлые губы сделали ее настоящим секс-символом. С тех пор прошло немало времени. Рене очень похудела, что пошло ей на пользу. Однако в погоне за уходящей молодостью актриса решилась на крайние меры, что обратилось для нее кошмаром. После посещений пластического хирурга Зеллвегер было не узнать, а от очаровательной Бриджит Джонс не осталось и следа. Спустя некоторое время актриса попыталась скрыть следы операций, однако вернуть прежнее лицо ей все же не удалось.

Накануне Рене прошлась по красной дорожке Greenwich International Film Festival в Коннектикуте. Для выхода в свет 48-летняя голливудская звезда выбрала черное облегающее платье, дополнив образ серебристыми туфлями. И если подтянутую и безупречную фигуру актриса с удовольствием демонстрировала присутствующим, то вот неидеальное лицо она явно старалась скрыть за обрамляющими его локонами.

После позирования многочисленными фотографам, Рене выступила с речью и поблагодарила фестиваль за приглашение, а после прокатилась на яхте с другими гостями вечера.

Фото: gettyimages.com, globallookpress.com