Рэйчел Вайс — британская кино- и театральная актриса, лауреат премии «Оскар». Она — супруга самого современного Джеймса Бонда — актера Дэниела Крэйга. Спустя 5 дней после его праздника она отмечает свой: сегодня актрисе исполнилось 47 лет.

Как и Дэниел, Рэйчел почти не меняется с возрастом. Даже сайт in20years, который дает шанс представить, каким человек станет через 20 лет, не сильно изменил ее облик:

Напомним, что роман Крэйга и Вайс начался в 2010 году на съемочной площадке фильма «Дом грез». Совсем скоро, 22 июня 2011 года, они тайно поженились в Нью-Йорке.

У Рэйчел есть сын Генри от американского режиссера Даррена Аронофски, с которым она была помолвлена. 9 ноября 2010 года пара заявила о своем расставании.

В начале этого года издание Radar Online сообщило, что в жизни актрисы все снова повторяется: они с Дэниелом давно не живут вместе и планируют разойтись. Однако учитывая источник и отсутствие официальных комментариев пары, мы все же надеемся, что это просто очередные слухи.

Фото: globallookpress.com