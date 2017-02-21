Близкие к паре источники сообщают, что Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс уже давно не живут вместе, так что официальное заявление о разводе можно считать делом времени. Дело в том, что актриса хочет сконцентрироваться на карьере и слишком увлечена новыми ролями в фильмах, что буквально разбивает мужу сердце.

«Дэниел и Рэйчел были счастливы вместе, но в прошлом году расстались. После произошедших в их отношениях изменениях никто не удивится, если они объявят о разводе. Рэйчел в этом году хочет возродить свою карьеру, а у Дэниела разбито сердце. Его жена сейчас вся в работе, она выбирает роли, которые соответствуют ее чувству справедливости и которые она хочет сыграть», — рассказал источник RadarOnline.

Напомним, роман Дэниела Крэйга и Рэйчел Вайс развивался стремительно. Они познакомились в 2010 году на съемках фильма «Дом грез», а уже через несколько месяцев тайно поженились. На секретной свадьбе присутствовало только четыре гостя, в том числе дети актеров от предыдущих отношений.

Фото: Global look Press