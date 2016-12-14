По словам певицы, чтобы выглядеть в 50 лет как Мадонна, нужно регулярно заниматься спортом. Сама Ольга, если и пропускает тренировки в зале, то компенсирует их танцами во время подготовки к сольному концерту. Ко всему прочему, Бузова строго ограничивает себя в еде, и завидует девушкам, которые со спокойной совестью «уминают» спагетти и при этом не толстеют.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 26 2017 в 7:28 PST

Что касается ухода за лицом, то здесь у певицы есть свои бьюти-ритуалы, как, например, умывание по утрам холодной водой, использование тоника, крема для глаз и ночного увлажняющего средства. Так как кожа лица, по признанию самой Бузовой, у нее жирная, то она всегда носит с собой матирующие салфетки: «Ни одни самые крутые тональные кремы, матирующие пудры меня не спасают. Успокаиваю себя тем, что в 50 лет буду выглядеть, как моя мама, которой 56 лет, но выглядит она максимум на 40.».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 14 2016 в 12:05 PST

Как и все девушки, ведущая была не прочь поэкспериментировать со внешностью, что не всегда давало хороший результат. Например, чрезмерное увлечение солярием, который уже как два года находится у ведущей под запретом, или выщипывание бровей до состояния ниточек, чтобы быть похожей на Кристину Агилеру.

Сейчас, в повседневной жизни Ольга не красится, а доверят свой макияж визажистам, работающим на «Доме-2». Укладку, уже ставшей знаменитой прически, Бузова отдает в руки личному стилисту, которого берет с собой даже на гостроли.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 29 2017 в 1:03 PDT

«Таня (она меня и красила, и стригла) недавно ко мне заезжала и просила: «Оль, давай сменим что-нибудь в прическе, потому что ВСЕ приходят и просят «каре как у Бузовой». Даже девочки с длинными волосами! Так что футболки с надписью «Я создаю тренды», которые я выпустила в рамках Olga Buzova Design, невероятно актуальны. Мне приятно, что я вдохновляю других девушек, что они копируют мой стиль, повторяют за мной. Значит, я сама все сделала круто.», - заключила артистка в разговоре с порталом WMJ.ru.

Фото: instagram.com