Несколько лет назад о Нелли Уваровой узнала вся страна. Она сыграла дурнушку в сериале «Не родись красивой» и заслужила любовь миллионов телезрителей. Сегодня актриса празднует свое 37-летие. С тех пор в ее жизни многое поменялось.

Нелли служит в российском молодежном театре. Там же работает и ее муж, Александр Гришин. Они познакомились в Театре на Юго-Западе: молодой актер играл Макмерфи в постановке «Полет над гнездом кукушки», а актрисе досталась роль проститутки.

Не так давно Уварова взяла короткий отпуск: 1 ноября у нее родился сын. Игнат стал вторым ребенком в актерской семье, вместе Нелли и Александр воспитывают 6-летнюю дочь Ию.

О подробностях своего материнства Нелли рассказала в январе. Уже сейчас ее снова можно увидеть на театральной сцене, женщина также с удовольствием участвует в социальных акциях. «Я могла бы спокойно сидеть в декретном отпуске. Необходимость была со стороны театров. Не прошло двух недель после родов, как мне стали звонить и говорить: "Надо, надо, надо!" А я ориентирована на это слово», — говорила она в одном из интервью.

Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru)Мар 9 2017 в 7:57 PST

Вернулась она и на ТВ. Молодая мама снялась в новом комедийном сериале «Адаптация» на ТНТ — о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром».

Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru)Фев 8 2017 в 6:17 PST

Мы собрали старые и новые фотографии Нелли, а еще, с помощью сайта in20years, представили, как она будет выглядеть через 20 лет. Уверены: интересная внешность вкупе со способностью перевоплощаться позволят актрисе еще много лет посвящать себя кино и сцене, интересным ролям.

Фото: starface.ru, globallookpress.com, instagram.com