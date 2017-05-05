В своем Instagram Наташа Королева опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала новую стрижку. По сюжету видео, Наталья с супругом Сергеем Глушко едут в кабриолете по Майами и исполняют свою песню «Абрикосовые сны». Подписчикам понравилась и стрижка Королевой, и семейная идиллия пары: «Какие Вы классные! Любви неземной Вам и долгого счастья», «Стрижка класс! Красавица ты наша Наташа!», «ну очень приятно смотреть, слушать вас, когда вы вместе!!!!!», «Как же я вас люблю!!!Чудесная, искренняя пара!».

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Май 4 2017 в 8:23 PDT

Многие заметили, что певица, которой в конце мая исполнится 44 года, похудела и стала выглядеть еще привлекательнее.

Напомним, что несколько дней назад певица находилась в Карловых Варах, где стала крестной мамой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com