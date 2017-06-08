Фотографии обнаженной груди певицы Натальи Штурм наделали немало шума в Сети. Вероятно, эффект понравился звезде 90-х и она решила закрепить результат. Сегодня женщина опубликовала новые кадры, на которых она запечатлена на фоне моря и волн в одних трусиках и шлепках на каблучке.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)Июн 8 2017 в 7:34 PDT

Поклонники восхитились формой груди и тонкой талией певицы. На снимках заметно, что Штурм серьезно готовилась к пляжному сезону. «Невероятно сексуальная!!! Жаль только немного далекий кадр) Нежная Богиня», «А что, молодец! Кстати, интересно, выступает Наталья еще? Мне лично очень ее песни нравились», — комментируют восхищенные подписчики.

Однако следующий кадр удивил некоторых из них.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)Июн 8 2017 в 8:15 PDT

«Вы прям Венера милосская», «Божественна и сексуальна», «Что то немного переборщили!!!! Потом бутерброд наверно сделаете», — пишут в комментариях.

Фото: instagram.com, globallookpress.com