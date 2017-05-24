19 мая Наталия Орейро отпраздновала юбилей. В это трудно поверить, но артистке исполнилось 40 лет, хотя выглядит она так же прекрасно, как и во времена съемок сериала «Дикий ангел». С тех пор в жизни Наталии произошло немало перемен. Помимо многочисленных ролей в кино, в 2001 году певица вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо, а спустя 11 лет совместной жизни у них родился сын.

Как вспоминает сама Орейро, во время беременности она очень сильно поправилась, на целых 30 килограммов. «Окружавшие меня люди даже не выдерживали и говорили: «Хватит есть, ты просто огромная!» Это было ужасно», — делилась тогда актриса.

Однако после родов, буквально за месяц, она стремительно пришла в форму, чем весьма удивила поклонников. По словам Наталии, у нее нет никакой особой или секретной диеты, а справиться с лишним весом ей помогло грудное вскармливание, а также полный отказ от шоколада и мучного.

Но одним питанием дело не ограничилось. Большую роль также сыграли физические нагрузки и, самое главное, мощная мотивация. «Обязательно надо вводить физическую нагрузку — хотя бы минимальную, щадящую. Родив Ату, я много танцевала, каталась на велосипеде, пробовала йогу. И еще у меня был мощный стимул — через месяц после родов намечался кинофестиваль с красной ковровой дорожкой. Пропустить такое я никак не могла, а выглядеть хотелось великолепно: кругом же любимые поклонники и бдительные фотографы!», — поделилась певица в интервью Woman’s Day.

Фото: globallookpress.com, kinopoisk.ru