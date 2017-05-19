Настасью Самбрускую можно смело назвать «железной» женщиной. Она ходит в качалку, устраивает взбучку неряхам в программе «Генеральная уборка» и дает жесткий отпор хейтерам. Кроме того, у актрисы отличное чувство юмора. Она не прочь посмеяться не только над общепринятыми современными стандартами красоты, но и над собой.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 19 2017 в 9:20 PDT

Так, недавно в своем блоге Самбурская опубликовала фото «До - После», где с помощью специальной программы сделала себе невообразимых размеров губы, маленький нос, скулы. В общем, все то, к чему так стремятся многие девушки в погоне за красотой. Публикацию Настасья сопроводила шуточным комментарием: «Девчули, мои хорошие! Нашла отличного пластического хирурга. И тут же потеряла по своей глупости. Если кто-нибудь узнает его работу по моему лицу, умоляю, сообщите ему, что мне всё понравилось #отзывыдовольныхклиентов Ноу фильтерс, ноу мейкап ... ну и всё, чмоки».

Подписчики оценили юмор актрисы и отметили, что Самбурская естественно красива без макияжа и никакие пластические операции ей не нужны: «Не ,ну Настасья!!! Надо же с таким отменным ЧЮ родиться))», «Отличная шутка!», «Настя красотка», «Дааа, она показала, что лучше естественной красоты ни чего не может быть....».

Фото: instagram.com