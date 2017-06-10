Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская ведет здоровый образ жизни: в Instagram актрисы часто появляются фотографии с тренировок, а на специально заведенной страничке девушка выкладывает снимки того, чем питается. Однако результатами здорового образа жизни Настасья не хвастается. Максимум, на который обращают внимание многочисленные подписчики актрисы, — это ее упругий пресс. Большинство фотографий в блоге знаменитости посвящено ее работе в театре и кино, а также активной общественной деятельности. Не так давно Самбурская анонсировала начало работы в новом фильме. Подробности проекта актриса предпочла оставить за кадром.
Первый съёмочный день в новом проекте. За подробности обещали расстрелять, так что пока молчу, жду, когда разрешат. Внимание! Появилась информация, что ищут моего дублера для постельных сцен и то, что ищут девочек для съёмок в моем новом клипе, это всё не правда. Будьте аккуратнее!!! Непонятно, что это за люди и на что они вас подпишут в итоге.
Сегодня в ее Instagram появилось фото со съемок, на котором Настасья запечатлена в кружевном белье. Большинство подписчиков восхитились подтянутой фигурой девушки, однако нашлись и те, кто посчитал актрису «перекачанной», «слишком рельефной» и «мужиковатой».
А вам нравится фигура Настасьи Самбурской?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)
Фото: instagram.com