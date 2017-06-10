Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская ведет здоровый образ жизни: в Instagram актрисы часто появляются фотографии с тренировок, а на специально заведенной страничке девушка выкладывает снимки того, чем питается. Однако результатами здорового образа жизни Настасья не хвастается. Максимум, на который обращают внимание многочисленные подписчики актрисы, — это ее упругий пресс. Большинство фотографий в блоге знаменитости посвящено ее работе в театре и кино, а также активной общественной деятельности. Не так давно Самбурская анонсировала начало работы в новом фильме. Подробности проекта актриса предпочла оставить за кадром.

Сегодня в ее Instagram появилось фото со съемок, на котором Настасья запечатлена в кружевном белье. Большинство подписчиков восхитились подтянутой фигурой девушки, однако нашлись и те, кто посчитал актрису «перекачанной», «слишком рельефной» и «мужиковатой».

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Июн 10 2017 в 2:17 PDT

А вам нравится фигура Настасьи Самбурской?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com