Монику Беллуччи считают одной из самых красивых брюнеток мира. Ее даже представить сложно со светлыми волосами, но, как оказалось, актриса не теряет своей привлекательности и в образе блондинки.

Сегодня в своем блоге Моника поделилась любопытным кадром. «Благодарю @richardgianorio за этот отличный снимок "за сценой". Готовимся снимать обложку для Madame Figaro, меня сделали блондинкой. Совсем скоро вы сможете увидеть на прилавках.... специально для Каннского фестиваля», — написала она.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)Май 10 2017 в 12:49 PDT

А как кажется вам, идет ей этот образ?

Фото: instagram.com, globallookpress.com