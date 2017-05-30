В Москве состоится масштабный финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России Мира 2017».

Самая страстная участница конкурса получит звание «Миссис Passion.ru» по результатам читательского голосования. Специальный приз победительнице на гала-шоу вручит главный редактор нашего портала Анна Круглова.

Пока с большим отрывом от остальных конкурсанток лидирует 31-летняя Наталья Василенко из города Бронницы. Выбрать победительницу можно до 23:59 первого июня на сайте конкурса missis2017.passion.ru.

Финал «Миссис России Мира 2017» состоится 3 июня в Москве. Победительница получит шанс представить нашу страну на международном финале «Миссис Мира 2017» в Пекине.

Фото: архивы пресс-служб