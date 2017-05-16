Совсем скоро, 3 июня, в Москве состоится масштабный финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России Мира 2017». Победительница получит шанс представить нашу страну на международном финале «Миссис Мира 2017» в Пекине!

В грандиозном бьюти-состязании сразятся 45 девушек в возрасте от 18 до 45 лет из разных уголков России. «Миссис России Мира 2017» будет проходить в виде традиционного шоу красоты на сцене. Зрителей ждут показы в бальных платьях, национальных костюмах и купальниках. Помимо своей красоты все девушки обязательно продемонстрируют свои таланты и интеллектуальные способности на гала-вечере за несколько дней до финала.

Вы можете стать частью этого шоу — просто проголосуйте за понравившуюся участницу здесь!

А мы тем временем пристальнее изучаем конкурсанток. Из всех претенденток на победу наше внимание привлекли шесть прекрасных дам, которые, помимо своей красоты и талантов, могут похвастаться еще и большой и дружной семьей — каждая из них воспитывает по трое детей!

Екатерина Чикова, 30 лет

Самой молодой, Екатерине Чиковой из Волгограда, всего 30 лет. Девушка работает коммерческим директором в торгово-развлекательном комплексе, а также активно путешествует, занимается плаванием, йогой, горнолыжным спортом, вэйкбордом и виндсерфингом. И при этом успевает воспитывать троих чудесных малышей!

Анна Бадалян, 32 года

Или взгляните на Анну Бадалян из города Березовский, которой всего лишь 32 года, а у нее за плечами образование в сфере рекламы и трое прекрасных детей. Девушка только с виду кажется беззаботной блондинкой!