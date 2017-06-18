За годы музыкальной карьеры образ Елены Ваенги оставался практически неизменным. Однако накануне певица все же решила поэкспериментировать с имиджем. Белое мини-платье сменило длинные темные наряды, а распущенные волосы — прическу пучок.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июн 18 2017 в 11:28 PDT

Фото в новом образе артистка опубликовала в Instagram, пописав «#фефанавыгуле».

Поклонники не скупились на комплименты, отметив, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет: «Современная с распущенными волосами, с красивыми ножками, моложе своих лет, это наша Ваенга!», «Елена Владимировна,Вы выглядите просто потрясающе.», «Какое платье,Вам очень идет!», «Красивые волосы, подчеркивают нежные и тонкие черты Вашего лица !)», «Глаз не оторвать!».

А как вы считаете, идет ли новый образ Елене?

Фото: instagram.com