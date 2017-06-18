За годы музыкальной карьеры образ Елены Ваенги оставался практически неизменным. Однако накануне певица все же решила поэкспериментировать с имиджем. Белое мини-платье сменило длинные темные наряды, а распущенные волосы — прическу пучок.
Фото в новом образе артистка опубликовала в Instagram, пописав «#фефанавыгуле».
Поклонники не скупились на комплименты, отметив, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет: «Современная с распущенными волосами, с красивыми ножками, моложе своих лет, это наша Ваенга!», «Елена Владимировна,Вы выглядите просто потрясающе.», «Какое платье,Вам очень идет!», «Красивые волосы, подчеркивают нежные и тонкие черты Вашего лица !)», «Глаз не оторвать!».
А как вы считаете, идет ли новый образ Елене?
Фото: instagram.com
и волосы если распущены должны быть лучше уложены, с далека выглядят не очень
одежда похожа на пижаму. Сам фасон идет, но нужно пошить его из другой ткани.