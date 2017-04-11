Образ блондинки Аллы из «Универа» принес Кожевниковой невероятную популярность. Длинные ноги, густые волосы и красивое лицо стали объектом восхищения многих мужчин, и источником зависти для тысячи женщин.

Подписчики Марии часто задают ей вопросы о том, прибегала ли она к услугам пластических хирургов, однако актриса всегда старалась не комментировать это. Сегодня же артистка решила раз и навсегда развеять все слухи и домыслы, касающиеся ее внешности и ответила интересующимся поклонникам.

Кожевникова опубликовала в Instagram селфи без грамма косметики и написала длинное послание фанатам.

«Друзья, данный пост посвящается всем, кто интересуются моими скулами, смею Вас заверить, что достались они мне благодаря маме и папе, а может даже бабушке или дедушке... никаких инъекций или какой-либо другой дряни в моем лице нет!!! Считаю, что 32 это слишком рановато))) Хочу ответить сразу двум лагерем , и тому что пишет "перекачала" , и тому , что "такие же хочу " будьте в гармонии с собой! Тогда Вам будет все равно, как выглядят окружающие и Вы не захотите ни на кого быть похожими!».

Подписчики поддержали слова актрисы, и выразили свое восхищение ее естественной красотой: «Маша, выглядишь очень бодро и свежо ! А главное здоровой и цветущей», «красотааааааа естественная,это видно сразу», «Вы очень красивы и естественны», «Мария, Вы прекрасны!!! Настоящая сияющая красота, которая идёт с души, у Вас такой тёплый и живой взгляд, наполненный счастьем и любовью!!! Я желаю Вам всех благ».

Фото: Instagram