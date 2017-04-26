48-летняя актриса Эвелина Бленданс уже давно избавилась от образа сексуальной медсестры и сейчас наслаждается семейной жизнью. Артистка — настоящий пример для подражания: она играет в театре, занимается благотворительностью, работает ведущей и воспитывает пятилетнего сына Семена с синдромом Дауна.

В своем блоге Эвелина часто публикует фото с малышом, рассказывая о его достижениях, и параллельно с этим дает советы всем мамочкам. Однако недавно артистка выложила в Instagram смелое видео, чем вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Эвелина показала, как проходит ее очередная фотосессия, в которой женщина примерила откровенный наряд: черный топ и мини-юбка из латекса с высокими кожаными сапогами в тон.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Апр 26 2017 в 11:07 PDT

«Мамочка бывает и такой. нашила себе шалостей и развлекается, и уверенна, что имеет право», — подписала видео актриса.

Одни пользователи негативно приняли новый образ Бледанс и раскритиковали ее в пух и прах: «Если вы актриса, покажите свои способности и талант, а что тут попами крутить и юбки задирать, каго удивить хотите или вы Эвелина так самоутверждаетесь.», «Бездарность! Только голой задницей трясти умеешь! Показушница престарелая!». Другие же похвалили ее за смелость и отметили отличную фигуру: «Эвелина, как вы красиво двигаетесь! Носите больше коротких и открытых вещей, радуйте нас красотой!», «Круто очееено круто, фигура космос», «Она бомба! Она может себе позволить одеть все,что хочет. У нее прекрасная фигура. Она следит за собою».

А как вам смелый образ Эвелины?

Фото: instagram