Такими короткими волосы Кристен Стюарт не были никогда!

Мировые СМИ обсуждают новую прическу Кристен Стюарт. 26-летняя актриса появилась с коротким светлым «ежиком» на премьере фильма «Персональный покупатель» в Carondelet House в Лос-Анджелесе.

Еще вчера Кристен видели с темным «бобом» на специальном показе фильма, и вот — новый стиль. Вероятно, женщина не смогла смириться с непривычным образом — и «психанула», сбрив все «к такой-то матери».

Сама актриса пока не прокомментировала свою новую внешность.

Подборку фотографий, на которых запечатлены предшествующие эксперименты с волосами, смотрите в нашей галерее.

Фото: globallookpress.com