Ким Кардашьян нечасто радует поклонников новыми селфи. А вот приложением Snapchat звезда пользуется с завидным постоянством. Примеряя новые образы, звезда общается с подписчиками. 8 марта, в Международный женский день, звезда шокировала их яркой монобровью.

Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats)Мар 8 2017 в 8:05 PST

Так Ким поддержала инициативу создателей популярной игрушки для взрослых девочек. В этот день разработчики представили несколько новых фильтров, позволяющих сделать селфи в образах важных для истории и культуры женщин-деятелей: ученой Марии Кюри, активистки Розы Паркс, мексиканской художницы Фриды Кало, поясняет сайт WMJ, где опубликовано и фото другой участницы эфира, 3-месячной племянницы Ким по имени Дрим.

Фото: snapchat.com, instagram.com